En Amérique, le cauchemar du lobby des armes s'appelle Shannon Watts

"Les Américains, et surtout les Américaines, iront voter aux prochaines élections avec deux choses en tête: les armes et l'avortement", martèle Shannon Watts, la plus célèbre militante contre les violences par arme à feu des Etats-Unis.

De passage à Washington, l'élégante quinquagénaire, habituée à voyager sous une fausse identité tant elle est haïe par une frange ultra-radicale du pays, reçoit les journalistes de l'AFP dans sa chambre d'hôtel. Elle dispose de 45 minutes, entre un direct Instagram et un déjeuner à côté de Hillary Clinton et d'autres femmes qui comptent.