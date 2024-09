En Belgique, le pape de nouveau interpellé sur les violences sexuelles

Vendredi, tout au long de la journée, le pape de 87 ans n'a pas été ménagé sur la question, vivement interpellé sur ces scandales par le roi Philippe, le Premier ministre et le recteur d'une université, avant de rencontrer pendant deux heures et à huis clos 17 victimes dans la soirée.

Samedi matin, il a de nouveau été confronté à la question lors d'une rencontre avec des centaines de religieux et fidèles catholiques à la basilique de Koekelberg, à Bruxelles, l'une des plus grandes églises du monde.

"Comment l'Église peut-elle voir, reconnaître et apprendre des blessures des survivants? Comment construire une culture ecclésiale dans laquelle chacun, jeune et vieux, homme et femme, se sente en sécurité et protégé?", lui a demandé Mia De Schamphelaere, représentante des centres d'accueil pour les victimes de violences sexuelles en Flandre.

Le pape a répondu en insistant sur l'importance d'écouter "la souffrance des victimes". Il faut "leur faire sentir notre proximité et offrir toute l’aide possible, pour apprendre d’elles à être une Église qui se fait servante de tous sans dominer personne", a-t-il affirmé.