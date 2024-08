En Colombie: un sanctuaire et du clonage pour sauver les orchidées menacées

"C'est la meilleure chose qui me soit arrivée", confesse cet agronome de 62 ans, à la tête d'une réserve de plus de 5.000 espèces du monde entier, dans la municipalité rurale de La Ceja, dans le département d'Antioquia.

Au milieu des forêts du nord-ouest de la Colombie une explosion de couleurs: Daniel Piedrahita cultive ici sa passion avec une collection de près de 25.000 orchidées, endémiques, exotiques et indigènes, données, achetées et même clonées, dans le but de sauver de l'extinction des espèces menacées.

Il les protège de la déforestation, la principale menace qui pèse sur ces espèces et plus généralement sur l'ensemble de l'écosystème végétal et animal en Colombie, l'un des pays les plus riches en biodiversité au monde, qui accueillera la COP16 cette fin d'année.

- Dracula Nosferatu -

JAIME SALDARRIAGA

À l'intérieur de deux serres rectangulaires sont exposés le fleuron national, Cattleya Trianae, le Masdevallia Veitchiana des pentes du Machu Picchu péruvien, et un clone du Lycaste Skinneri du Guatemala, aujourd'hui disparu.

M. Piedrahita est un passionné de longue date.

Il a trouvé ici un terrain fertile et idéal dans ce pays andin qui compte le plus grand nombre d'espèces d'orchidées (4.270 espèces recensées, dont plus de 1.570 sont endémiques) et où de nouvelles variétés sont régulièrement découvertes.