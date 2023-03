En Iran, le timide retour de la cravate

"Dans notre société, porter une cravate c'est comme porter un masque avant le Covid. Les gens vous regardent bizarrement et même négativement dans certains quartiers. C'est une question culturelle", dit-il pendant que le vendeur lui ajuste son costume.

"Nous en vendons une centaine par mois. Nous les importons surtout de Turquie mais certaines sont fabriquées en Iran", explique Mohammad Arjmand, 35 ans, directeur adjoint du magasin Zagros.

"Les clients en achètent pour des cérémonies ou pour leur travail. Dans ce quartier, deux personnes sur dix croisées dans la rue en portent une et de plus en plus des gens l'ont adoptée", affirme-t-il.

Et les manifestations déclenchées par la mort en détention le 16 septembre de la jeune Kurde Mahsa Amini, 22 ans - accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes -, "n'ont pas eu d'effet sur nos ventes", répond le directeur des ventes de Zagros, Ali Fattahi, 38 ans.