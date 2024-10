En Israël, un camion percute une station de bus et fait au moins 29 blessés: le chauffeur "neutralisé"

Au moins 29 personnes ont été blessées quand un camion a percuté ce dimanche une station de bus près d'une base militaire à Ramat Hasharon dans le centre d'Israël, ont annoncé les secours et la police.

Le mouvement palestinien Hamas, en guerre depuis plus d'un an contre Israël dans la bande de Gaza, a pour sa part salué dans un communiqué une "opération héroïque" menée "près du quartier général du Mossad", les services du renseignement extérieur israéliens. C'est "une réponse naturelle aux crimes de l'occupation (israélienne) contre notre peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem", a-t-il affirmé.

Des civils sur les lieux ont tiré sur le conducteur

Selon la police, "un bus déposait des passagers à un arrêt quand un camion a percuté le bus et les passagers". "Des civils sur les lieux ont tiré sur le conducteur et l'ont neutralisé", a-t-elle ajouté.

En milieu de journée, le bilan s'établissait à 29 blessés dont six graves, a indiqué dans un communiqué le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Israël organise ce dimanche des cérémonies pour le premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 selon le calendrier hébraïque.