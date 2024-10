Les élections américaines compromises par une ingérence russe ? Une fausse vidéo diffusée

Les autorités américaines ont révélé que des agents russes sont à l'origine d'une vidéo truquée montrant la destruction présumée de bulletins de vote en Pennsylvanie, destinée à semer le doute sur l'intégrité des élections.

Breaking News: Cameras in Bucks County, Pennsylvania captured Trump mail-in ballots being destroyed. This shocking footage must be investigated immediately! If true, this could pose a serious threat to the integrity of the election. It is becoming increasingly clear that this is… pic.twitter.com/j6ZMlFCLj6