"Il promet la paix": Donald Trump tente de séduire ses électeurs arabes et musulmans dans l'état clé du Michigan 

Trump a rassemblé des dirigeants musulmans lors d'un meeting au Michigan, un état clé, cherchant à séduire les électeurs arabo-américains et musulmans déçus par la politique américaine sur Israël et Gaza.

"Ils pourraient faire basculer l’élection d’un côté ou de l’autre", a déclaré Donald Trump dans la banlieue de Détroit, à Novi, située à une demi-heure de Dearborn, la première ville à majorité arabe des États-Unis. Lors de son discours, Trump a expliqué qu'il avait rencontré des dirigeants musulmans plus tôt dans la journée. Il était accompagné de ce que sa campagne a décrit comme des "leaders éminents de la communauté musulmane du Michigan", dont l'imam Belal Alzuhairi, qui a qualifié Trump de candidat pour la paix. "Nous, en tant que musulmans, soutenons Donald Trump parce qu'il promet la paix – il promet la paix, pas la guerre", a déclaré Alzuhairi. "Nous soutenons Donald Trump parce qu'il a promis de mettre fin aux guerres au Moyen-Orient et en Ukraine."

Donald Trump a invité plusieurs dirigeants musulmans à monter sur scène avec lui lors d'un rassemblement électoral dans le Michigan, cherchant à séduire les électeurs arabo-américains et musulmans mécontents de la politique américaine concernant Israël et Gaza, dans cet état clé pour l’élection présidentielle.

Critiques de la guerre en Israël et des politiques de Biden

Trump a critiqué la guerre menée par Israël à Gaza, affirmant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son armée devaient "en finir rapidement". Il a également attaqué Joe Biden et Kamala Harris pour leur manque de soutien, selon lui, à Israël, bien que l'administration actuelle ait évité de critiquer Israël ou de suspendre les livraisons d'armes au pays. Lors d'une interview, Trump a même évoqué des perspectives immobilières à Gaza, suggérant que la région pourrait devenir "un des plus beaux endroits" du fait de son climat et de ses ressources naturelles.

Un passé marqué par l'interdiction de voyage pour les musulmans

En 2017, dès son premier mois en tant que président, Donald Trump avait signé un décret interdisant l'entrée aux États-Unis aux citoyens de sept pays à majorité musulmane, suscitant une vague de critiques et des batailles judiciaires. Toutefois, sa campagne actuelle tente d'exploiter le mécontentement des électeurs musulmans et arabo-américains concernant le soutien militaire américain à Israël. Trump a souligné que "les Juifs, les catholiques, les évangéliques, les mormons et les musulmans" soutenaient sa campagne en nombre croissant, attirés par sa promesse de mettre fin aux guerres au Moyen-Orient.