Présidentielle américaine: Michelle Obama exprime sa "peur réelle" face au danger Trump

La présence de Michelle Obama est venue couronner une semaine où Kamala Harris s'est appuyée sur une flopée de célébrités: Lizzo et Usher le week-end dernier, Bruce Springsteen et Barack Obama jeudi, Beyoncé vendredi pour un meeting centré sur le droit à l'avortement.

Trump veut remplir "l'arène la plus célèbre du monde"

A J-9 d'une élection présidentielle américaine toujours aussi incertaine, Donald Trump espère remplir de casquettes rouges ce dimanche le légendaire Madison Square Garden de New York, pendant que Kamala Harris compte ratisser le terrain à Philadelphie, dans l'Etat crucial de Pennsylvanie.

Le milliardaire espère une démonstration de force avec ses partisans dans "l'arène la plus célèbre du monde", où se sont produits les Rolling Stones, Madonna, U2 et où jouent les populaires équipes de NBA et de hockey sur glace des Knicks et des Rangers.