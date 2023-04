En Louisiane, un rodéo pour entrouvrir les portes du pénitencier

Lors du traditionnel rodéo de printemps se déroulant entre les murs de la prison d'Angola, repris de justice et cowboys professionnels s'affrontent sous le regard des surveillants pénitentiaires et du public dans une compétition de rodéo atypique.

Dans le sud des Etats-Unis, en Louisiane, détenus, taureaux, et curieux se mélangent à l'occasion d'un rodéo atypique, organisé à l'intérieur d'une prison autrefois réputée pour son extrême violence.

"Barrel racing", épreuve traditionnelle de rapidité ou encore "Convict Poker" - exercice unique en son genre dans lequel quatre détenus doivent rester assis autour d'une table le plus longtemps possible alors qu'un taureau est relâché - se succèdent pour distinguer les compétiteurs.

Au fil des années, ces rodéos se sont ouverts au public et ont gagné en popularité, attirant désormais chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Avant d'être connue pour son rodéo, la prison d'Angola avait une réputation bien plus sombre. Construit sur les lieux d'une ancienne plantation esclavagiste, le centre pénitentiaire était réputé être l'une des prisons les plus violentes du monde, et la Louisiane y a historiquement exécuté ses condamnés à mort.