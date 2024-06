En Syrie, des volontaires kurdes gardent les champs de blé

Sa Kalachnikov à l'épaule, Yasmine Youssef, une volontaire kurde, sillonne les champs de blé du nord-est de la Syrie: cette année la récolte s'annonce prometteuse et il faut la protéger.

"Notre mission est de servir les agriculteurs et de protéger leurs champs, pendant un mois ou deux", explique à l'AFP Mme Youssef en chemise kaki, la tête recouverte d'un foulard.

"Si des incendies se déclarent, on est directement avertis et on appelle à notre tour les pompiers", explique-t-elle.

Les comités mis en place par l'administration autonome kurde et qui chapeautent ces volontaires se déplacent entre les localités, tandis que des camions de pompiers sont garés dans la zone en cas d'urgence.