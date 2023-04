Equateur: neuf morts dans l'attaque d'un port de pêche par des dizaines d'assaillants

Une trentaine d'assaillants, venus par bateaux et en voitures, ont fait irruption dans le port et ont ouvert le feu sur la foule des pêcheurs artisanaux, a indiqué le ministre de l'Intérieur Juan Zapata, faisant état de neuf morts.

"Semer la terreur": neuf personnes ont été tuées mardi dans l'attaque indiscriminée, par des dizaines d'hommes armés, d'un port de pêche artisanal de la ville d'Esmeraldas, dans le nord-ouest de l'Equateur, nouvelle escalade de la violence sur cette côte Pacifique gangrénée par le narcotrafic et les rivalités sanglantes entre gangs.

L'incident a eu lieu vers 09H00 locales, alors que plus d'un millier de personnes se trouvaient dans le petit port dans le nord de la ville, près des plages de Las Playas, a expliqué M. Zapata: "il y avait entre 1.500 et 2.000 personnes dans le port à ce moment là, imaginez la barbarie de ceux qui ont fait ça".

Selon le ministre Zapata, s'exprimant dans un média local, "les pêcheurs étaient sous la protection d'un groupe criminel", et c'est un groupe rival qui a mené l'attaque en "représailles".

"Sept cadavres ont été retrouvés dans le port de pêche artisanale et deux dans un centre de santé voisin", a précisé le bureau du procureur.

Les assaillants cagoulés, "fortement armés" et agissant comme des "criminels", ont ouvert le feu sur la foule sans discrimination. Les victimes sont pour la plupart des personnes "modestes" du secteur, a-t-il ajouté.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les corps ensanglantés des victimes, manifestement de simples pêcheurs et civils, gisaient sur les quais du port, sous le regard des badauds paniqués et des policiers l'arme à la main. Des policiers et des civils étaient également occupés à sortir des corps de l'eau.

- "Massacre" -