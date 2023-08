Equateur: un gangster accusé d'avoir menacé le candidat Villavicencio transféré

Quelque 4.000 soldats et policiers ont participé samedi au transfert dans une nouvelle prison de haute sécurité du chef du plus puissant gang d'Equateur accusé d'avoir menacé de mort Fernando Villavicencio, le candidat à la présidentielle assassiné trois jours plus tôt, selon les autorités.

Les militaires et agents, lourdement armés, ont pénétré à l'aube à bord de véhicules blindés dans le Centre de privation de liberté numéro huit de Guayaquil (sud-ouest) où était détenu depuis 2011 Adolfo "Fito" Macias, chef de la redoutable bande criminelle "Los Choneros".