Etat d'urgence déclaré en Islande par crainte d'une éruption volcanique: une ville entière évacuée

Ces trois éruptions se sont toutefois produites loin de toute infrastructure ou zone peuplée. Grindavik, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik, se trouve à proximité de la station thermale géothermique Blue Lagoon, une populaire destination touristique qui a fermé temporairement en début de semaine par mesure de précaution.

La ville est également proche de la centrale géothermique de Svartsengi, principal fournisseur d'électricité et d'eau pour 30.000 habitants de la péninsule de Reykjanes.

L'OMI a déclaré que 500 tremblements de terre avaient été enregistrés dans la région entre 18H00 GMT vendredi et 06H00 GMT samedi, dont 14 d'une magnitude supérieure à 4.

State of Emergency: Iceland’s Department of Civil Protection has just ordered a mandatory evacuation of the city of Grindavík and the Svartsengi Power Station as a volcanic eruption appears imminent. Over 1,000 earthquakes reported over the past 24 hours. pic.twitter.com/VkPgBz61VR