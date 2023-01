Exposition inédite à Berlin d'objets du mémorial de Yad Vashem

Une poupée blonde, un étui à rouleau de la Torah sculpté à la main, un piano: le mémorial de Yad Vashem prête pour la première fois des pièces de survivants et victimes de la Shoah pour une exposition à Berlin.

Les seize objets familiaux, un par région allemande, prêtés par le mémorial israélien de la Shoah sont présentés à partir de mardi. Une première en 70 ans.

Lore Mayerfeld, 85 ans, n'était qu'une enfant lorsque ses grands-parents lui ont offert la poupée qu'elle décrit comme un "cadeau de départ" alors que sa famille juive fuyait Cassel, dans le centre de l'Allemagne, pour les États-Unis.

"Le pyjama qu'elle porte est celui que je portais lors de la Nuit de cristal", le pogrom de novembre 1938, explique Lore Mayerfeld à l'AFP.

- "L'heure" des négationnistes -

Mme Mayerfeld et sa mère ont pu rejoindre son père aux États-Unis en 1941, mais n'ont appris qu'après la guerre que ses grands-parents et plusieurs tantes, oncles et cousins avaient été assassinés par les nazis.