F1: Hamilton satisfait de l'amende infligée à Nelson Piquet pour propos racistes

Piquet avait tenu ces propos en commentant la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Sa fille Kelly est la compagne de Verstappen, lui-même champion du monde en 2021 et 2022.

"Je voudrais remercier le gouvernement brésilien et je trouve assez remarquable qu'ils aient tenu quelqu'un responsable de ses propos et de montrer que cela ne pouvait être toléré", a poursuivi le pilote de Mercedes. "Le racisme et l'homophobie ne sont pas acceptables et n'ont pas leur place dans notre société et je suis très heureux qu'ils l'aient montré".

Nelson Piquet s'était ensuite excusé pour ses propos, affirmant que leur but n'étaient pas d'offenser quiconque.

Hamilton, 38 ans, a remporté le championnat du monde de F1 en 2008 avec McLaren puis en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 avec Mercedes.