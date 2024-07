Fin de grève chez WestJet mais encore des annulations de vols à prévoir

Même si cette grève était nécessaire, "nous regrettons les perturbations et les désagréments causés", a souligné le syndicat, se réjouissant que la grève n'ait duré que 48 heures.

De son côté, le syndicat des mécaniciens a invité ses membres à retourner au travail immédiatement en attendant de voter une entente qui prévoit des augmentations de salaires immédiates et une amélioration des avantages sociaux des employés.

"Les dommages causés aux Canadiens et à notre compagnie aérienne sont considérables et une résolution rapide était nécessaire", a déclaré Diederik Pen, le président de WestJet, dimanche soir.

Les quelque 680 mécaniciens, dont les inspections et réparations quotidiennes sont essentielles aux opérations de la compagnie aérienne, ont déclenché une grève vendredi soir, malgré l'intervention du gouvernement fédéral qui avait ordonné un arbitrage contraignant pour régler le différend contractuel.

En tout, plus de 830 vols ont été annulés depuis que WestJet a prévu le mouvement de grève jeudi, affectant près de 100.000 voyageurs dans le pays et à l'international pendant l'un des week-ends les plus chargés de la saison.

Sur sa flotte comptant près de 200 appareils, le transporteur a été contraint d'en stationner 130 sur 13 aéroports canadiens.