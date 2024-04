Fin de l'exemption de service militaire pour les ultra-orthodoxes en Israël

Les critiques qualifient depuis longtemps d'injuste ce traitement de faveur, en vigueur depuis des décennies, et la guerre entre Israël et le Hamas palestinien a creusé le fossé entre ses partisans et ses opposants. Leur différend s'est récemment envenimé et pourrait ébranler le gouvernement de coalition de Benjamin Netanyahu à moyen terme, selon les observateurs. Les partis ultra-orthodoxes, qui font partie de cette coalition, sont en effet farouchement opposés à la conscription des hommes de leur communauté.