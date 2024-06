Flics de PJ: recherche jeunes enquêteurs, désespérément

A Rouen comme ailleurs, les heures de planque, le travail de fourmi des écoutes téléphoniques et les contraintes d'une procédure toujours plus complexe font peur. Au point que le recrutement de jeunes enquêteurs s'avère de plus en plus difficile.

"Leur sentiment, c'est qu'en PJ, on n'a plus de vie", résume la commissaire Caroline Ravoux, jeune numéro 3 du SIPJ. "Il y a moins d'intérêt pour le judiciaire, donc peu de candidats. Tous ceux qui viennent n'ont pas la même motivation. Et très vite, un certain nombre d'entre eux repartent".

Alors, régulièrement, les PJistes s'arrachent de leurs dossiers pendant quelques heures pour faire de la retape à l'école dans l'espoir de susciter quelques vocations. Chacun avec sa méthode.