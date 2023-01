Foot: et si le prochain sélectionneur de la Seleçao était étranger ?

Il est rare dans le club fermé des champions du monde de football de voir un entraîneur étranger à la tête d'une sélection. Mais en l'absence de technicien brésilien faisant l'unanimité et après plus de deux décennies sans titre, le Brésil semble prêt à sauter le pas.

La recherche de l'homme providentiel est entre les mains du président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, qui a ouvert la porte à la nomination d'un sélectionneur non-brésilien à la tête de la Seleçao.

"Nous n'avons pas de préjugé sur la nationalité", a-t-il affirmé le 17 janvier en annonçant que la CBF prospectait sur le marché pour trouver un remplaçant à Tite, dont le départ avait été acté avant même la déception d'une nouvelle défaite en quarts de finale lors du Mondial-2022 au Qatar, quatre ans après la même déconvenue en Russie.

"Nous voulons un entraîneur respecté, capable d'apprécier un niveau de jeu en accord avec nos joueurs. Nous voulons faire ce que le Brésil a toujours essayé de faire: être très offensif", a-t-il expliqué.

Chacun des cinq titres du Brésil a été conquis avec un entraîneur du cru sur le banc (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), mais la disette depuis plus vingt ans et l'élimination cinq fois de suite par une nation européenne change la donne. D'autant qu'aujourd'hui sur les bancs au Brésil, aucun entraîneur ne sort du lot.

"Il y a de la qualité mais on avait pour habitude de former plus d'entraîneurs qu'aujourd'hui. La nouvelle génération n'est pas encore installée, elle ne gagne pas assez de titres pour être incontestée", a commenté Luiz Felipe Scolari, le dernier entraîneur à avoir remporté une Coupe du monde, en 2002, avec le Brésil.