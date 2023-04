Fox News sera jugée en avril pour diffamation lors de la présidentielle américaine de 2020

Un juge d'un tribunal de l'Etat du Delaware (est) a estimé dans une décision rendue publique et consultée par l'AFP que la chaîne de télé n'était pas fondée à contester une plainte au civil en diffamation déposée par une entreprise de machines de vote électronique.

Dominion Voting Systems réclame 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts et ira donc au procès devant un jury civil, à compter du 17 avril, devant une juridiction du Delaware.

Cette plainte avait été déposée en mars 2021 et son contenu dévoilé au compte-gouttes depuis le mois dernier.

Les documents de cette action au civil -- des textos, des courriels échangés entre dirigeants de Fox News et du groupe News Corp. -- ont révélé qu'en novembre 2020, dans les coulisses et bureaux des dirigeants de la chaîne, jusqu'à son propriétaire Rupert Murdoch, on ne croyait guère aux mensonges trumpistes d'une présidentielle "volée" par Joe Biden, notamment au moyen du vote électronique.