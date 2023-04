Frappe israélienne en Syrie: 3 civils blessés, selon Damas

"Vers 00h50, l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne avec plusieurs missiles, provenant de la direction du nord du Liban, visant plusieurs positions dans les environs de la ville de Homs", a rapporté l'agence officielle SANA.

"Trois civils ont été blessés, une station-service civile a pris feu et un certain nombre de réservoirs de carburant et de camions ont été brûlés", a ajouté l'agence, précisant que la défense aérienne syrienne avait intercepté certains des missiles.