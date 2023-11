Gaza: huit otages libérés, dont des binationaux d'Uruguay, du Mexique et de Russie

Des ressortissants d'Uruguay, du Mexique et de Russie figurent parmi les huit otages israéliens libérés par le Hamas au septième jour de la trêve à Gaza, a indiqué vendredi (jeudi soir HB) le Qatar, médiateur de l'accord.

Six otages libérés plus tôt dans la journée sont quant à eux arrivés en Israël, a indiqué jeudi soir le cabinet du Premier ministre israélien.

"Les huit citoyens israéliens libérés aujourd'hui dans le cadre de l'accord comprennent deux mineurs et six femmes", a encore dit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari. Trente Palestiniens devaient être libérés des prisons israéliennes en échange d'un total de 10 otages à Gaza, un chiffre qui inclut "deux citoyens russes qui ont été libérés hier" mercredi, a-t-il ajouté.

Depuis vendredi, le Hamas palestinien relâche chaque jour une dizaine d'otages et Israël libère trois fois plus de détenus palestiniens dans le cadre d'une trêve entamée le 24 novembre et expirant théoriquement vendredi à 07H00 (06H00 HB). Les discussions se poursuivent pour sa prolongation.