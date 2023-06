Grande barrière de corail: 2,7 milliards d'euros d'"engagements formels" de l'Australie

"Je me réjouis que le dialogue soutenu entre nos experts et les autorités australiennes se traduise par des engagements formels", a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, dans un communiqué.

Dans un courrier à l'institution onusienne daté du 25 mai et consulté par l'AFP, le ministère de l'Environnement australien annonce un "investissement" de 4,4 milliards de dollars australiens (2,7 milliards d'euros) "pour assurer le futur de la Grande Barrière". Parmi les mesures promises, la création de "zones sans pêche" sur un tiers du site d'ici à 2025, une réduction "considérable" des rejets de polluants des agriculteurs et des industriels ou encore la baisse des émissions de CO2 du pays, selon l'Unesco.

L'Australie est un des plus importants exportateurs mondiaux de charbon et de gaz naturel et l'un des pires pays émetteurs de dioxyde de carbone par habitant (15,3 tonnes chaque année), loin devant la Chine (7,6) et même devant les États-Unis (14,7), selon la Banque mondiale.

Outre sa valeur inestimable d'un point de vue naturel ou scientifique, l'ensemble corallien, qui s'étend sur 2.300 kilomètres de long, génère 4,8 milliards de dollars de revenus touristiques en Australie.