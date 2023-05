Guatemala: éruption du volcan de Fuego, plus de 1.000 habitants évacués

Plus d'un millier d'habitants ont été évacués jeudi au Guatemala après l'entrée en éruption du volcan de Fuego, proche de la capitale et le plus actif de toute l'Amérique centrale, selon les autorités.

L'éruption a débuté jeudi matin et a entraîné des nuées ardentes - mélanges de gaz, de vapeur d'eau et de débris à très haute température qui dévalent les pentes à très grande vitesse -, faisant craindre pour la sécurité des populations environnantes.