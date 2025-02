Guerre en Ukraine: la réunion historique entre Américains et Russes a commencé à Ryad sous le regard inquiet des Européens

De hauts responsables américains et russes, menés par les chefs de la diplomatie, ont entamé, mardi à Ryad, une réunion à haute tension visant à relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine, et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Ni poignées de main devant les caméras, ni déclarations à la presse, l'ambiance au début de la rencontre, peu avant 10h30 locales dans un centre de conférences, le palais Diriyah, était clairement tendue. Assis autour d'une grande table en acajou, chacun le visage fermé, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se faisaient face. À leurs côtés, le conseiller à la Sécurité nationale du président américain, Mike Waltz, et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et côté russe Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine.

Cet agenda ambitieux donne des frissons à Kiev et dans les capitales européennes, inquiètes qu'un rapprochement entre Washington et Moscou ne se fasse à leur insu. Ni l'Ukraine ni les Européens n'ont été conviés à cette rencontre, la première à ce niveau et dans un tel format depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Elle intervient après l'appel téléphonique la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Les deux camps se sont efforcés de minimiser les attentes, mais la rencontre marque un rebondissement spectaculaire dans les relations entre les Etats-Unis et la Russie, que les Européens redoutent. A preuve, le président français Emmanuel Macron a convié à la hâte lundi à Paris des dirigeants de pays-clefs européens pour tenter d'afficher une posture commune sur la sécurité européenne et sortir du rôle de simples spectateurs. Il s'est également entretenu avec Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. A cette fin, la Russie doit cesser son agression et cela doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens", a-t-il écrit sur X après cette série de discussions.

M. Zelensky a, de son côté, déclaré que son homologue français l'avait informé des discussions avec les dirigeants européens et qu'ils partageaient une "vision commune" de la manière de parvenir à la paix. Le président ukrainien, qui se trouve en Turquie mardi, est attendu mercredi en Arabie saoudite, au lendemain de la réunion entre Américains et Russes. Il a répété lundi que l'Ukraine "ne reconnaîtrait" aucun accord conclu sans elle et a regretté de ne pas avoir été informé en amont des pourparlers de Ryad.

La Russie, visée par de lourdes sanctions occidentales, a dit mardi s'attendre à "des progrès" rapides dans le volet économique des pourparlers avec les Etats-Unis, "dans les deux-trois mois à venir".