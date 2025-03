Guerre en Ukraine: le Kremlin appelle à "forcer" Volodymyr Zelensky à faire "la paix"

Partager:

Alors qu'Emannuel Macron évoquait une trêve dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le secrétaire d'État britannique aux Forces armées est venu refroidir les ardeurs.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi travailler avec ses alliés européens à des "positions communes" pour tenter de convaincre le président américain Donald Trump de prendre en compte leurs intérêts face à la Russie. "(Nous) allons définir nos positions communes -- ce que nous voulons obtenir, et ce qui n'est pas négociable. Ces positions seront présentées à nos partenaires américains", a-t-il déclaré sur Telegram après une rencontre à Londres dimanche avec ses alliés. La priorité est de parvenir à "une paix solide et durable, et (à un) bon accord concernant le fin de la guerre", a souligné le chef d'Etat ukrainien.

Ebranlés par le rapprochement entre Washington et Moscou et sonnés par les virulentes attaques dont M. Zelensky a fait l'objet vendredi en mondovision à la Maison Blanche, les alliés de Kiev ont tenté dimanche de resserrer les rangs. Invités par le Premier ministre britannique Keir Starmer, quinze dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont affiché leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie. Vendredi à la Maison Blanche, devant les caméras du monde entier, M. Zelensky s'était vu accuser par M. Trump de "s'être mis en très mauvaise posture" et sommer de pactiser avec la Russie, faute de quoi les Etats-Unis le laisseraient "tomber". Vers une trêve ? "Pas encore d'accord" Dans ce contexte, les alliés européens de l'Ukraine ont tenté dimanche de reprendre l'initiative. Paris et Londres ont proposé une trêve partielle d'un mois en Ukraine. Seulement, le secrétaire d'État britannique aux Forces armées a affirmé lundi que Paris et Londres ne s'étaient pas mis d'accord sur une proposition de trêve d'un mois en Ukraine, évoquée dimanche soir par le président français Emmanuel Macron.