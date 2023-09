Handicap International se mobilise auprès de la population touchée au Maroc

Dans un premier temps, l'ONG va contribuer à la distribution de biens de première nécessité (produits d'hygiène, tentes, aides à la mobilité...). Dès que possible, elle souhaite aussi apporter son soutien aux acteurs marocains qui interviennent auprès des personnes blessées et traumatisées et nécessitant notamment des soins de réadaptation et un accompagnement psychologique.

Handicap International signale que pour soutenir les Marocains, il est possible de faire un don sur handicapinternational.be ou sur le numéro de compte BE80 0000 0000 7777 avec la communication "séisme Maroc".