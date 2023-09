Incendie de l'ambassade de Suède à Bagdad: 18 policiers irakiens condamnés

Mardi, un tribunal des Forces de sécurité intérieures à Bagdad a reconnu 18 officiers de police coupables de "s'être abstenus de mener à bien leur devoir" en laissant les manifestants envahir et incendier l'ambassade, selon une copie du verdict consultée par l'AFP et dont l'authenticité a été confirmée par un haut responsable du ministère de l'Intérieur présent à l'audience.

Les condamnés peuvent interjeter appel, d'après la même source. Un deuxième haut responsable du ministère de l'Intérieur a confirmé sous anonymat la condamnation des 18 officiers.

Huit officiers ont écopé de trois ans de prison, sept officiers ont été condamnés à deux ans et trois mois de détention, tandis que trois autres ont été condamnés à un an et six mois de prison.

Une partie de ces officiers ont été radiés définitivement de la police, selon le verdict. Les condamnés sont issus de différents services, notamment la police de Bagdad ou encore les forces de protection des ambassades et des diplomates.