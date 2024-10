Inde: cinq morts lors d'un salon aérien à cause de fortes chaleurs

L'agence de presse Trust of India, citant des responsables gouvernementaux, a relaté lundi que cinq spectateurs étaient morts d'insolation et d'épuisement.

Ma Subramanian, ministre de la Santé et de la Famille de l'Etat du Tamil Nadu, a de son côté précisé que les autorités avaient mis en place des installations "adéquates", avec des médecins de garde et en disposant de l'eau potable pour la foule.

Citant un officier de police, le quotidien Indian Express a également indiqué que cinq personnes étaient décédées, en raison de la déshydratation et du stress. Un témoin a déclaré au même journal que l'atmosphère était "suffocante", que les routes étaient embouteillées et les trains surchargés.

Les fortes chaleurs sont un phénomène courant en Inde pendant l'été mais, selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des épisodes plus longs, plus fréquents et plus intenses.

En mai, un record avait été battu avec 52,3°C relevés à New Delhi.