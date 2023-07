Inde: la rivière à Delhi atteint un niveau record à cause de la mousson

Les autorités ont déployé des ingénieurs de l'armée autour d'un barrage et des milliers de personnes se sont déplacées vers des hébergements de secours temporaires ou des routes surélevées proches.

Les inondations et glissements de terrain sont fréquents en Inde durant la saison de la mousson mais leur fréquence et leur intensité augmentent en raison du changement climatique selon les experts.

Le chiffre a dépassé le record précédent de 207,49 mètres, atteint en 1978, et les flux menacent les quartiers bas de la mégapole de plus de 20 millions d’habitants.

Les écoles, collèges et bureaux du gouvernement non essentiels resteront fermés au moins jusqu'à dimanche, alors que de nombreuses routes clés et ponts sont sous l'eau.

Arvind Kejriwal, qui dirige le gouvernement de l'Etat de New Delhi, a indiqué que des fonctionnaires et ingénieurs de l'armée travaillent à "essayer d'empêcher les eaux de pénétrer dans la ville", en alertant sur le fait que de nouvelles précipitations sont attendues samedi.

L'évolution à Delhi pourrait dépendre de la situation dans plusieurs Etats du nord qui ont connu des pluies diluviennes ces derniers jours, faisant au moins 90 morts, selon des médias locaux.