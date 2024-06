Indonésie: nouvelles éruptions à répétition du mont Ibu

Le volcan Ibu, situé dans l'est de l'Indonésie, très actif depuis le début de l'année, a connu trois nouvelles éruptions jeudi, projetant une colonne de cendres à 5 km au-dessus du sommet, selon les autorités.

La première éruption a projeté une colonne de cendres à plus de 5 km au-dessus du sommet tandis que la dernière éruption a duré environ deux minutes, a précisé le directeur de l'Agence, Muhammad Wafid, dans le communiqué.

Trois éruptions se sont produites successivement, la première peu après 1h00 locale (18h00 HB mercredi) puis à 7h46 et 8h11 locales, a indiqué l'Agence nationale de volcanologie et géologie dans un communiqué.

Entré en éruption une centaine de fois depuis le début de l'année, le volcan est actuellement au niveau d'alerte le plus élevé du système indonésien qui en compte quatre. Les autorités avaient relevé le niveau d'alerte au maximum à la mi-mai.

La population est appelée à ne pas pénétrer dans une zone d'exclusion comprise entre quatre et sept kilomètres autour du cratère et à porter des masques respiratoires et à se protéger les yeux.

L'Ibu est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, avec plus de 21.000 éruptions enregistrées l'année dernière.