Influence des oligarques de la tech, désinformation, discrimination: l'ONU "profondément" inquiète à cause de… Donald Trump

Dans son traditionnel discours devant le Conseil des droits de l'homme analysant de façon détaillée la situation dans le monde, Volker Türk a également déploré "le contrôle et l'influence" qu'exercent "des oligarques de la tech non élus".

Sans nommer le président américain, Volker Türk souligne que "de manière paradoxale, les politiques destinées à protéger les personnes contre la discrimination sont désormais qualifiées de discriminatoires" tandis que "les progrès en matière d'égalité de genre sont réduits à néant", en pleine offensive de Donald Trump contre les politiques "DEI" (diversité, équité, inclusion).

Par ailleurs, "la désinformation, l'intimidation et les menaces, notamment à l'encontre des journalistes et des fonctionnaires, risquent de compromettre le travail des médias indépendants et le fonctionnement des institutions", et les discours semant la "division" sont utilisés "pour tromper et polariser", suscitant "la peur et l'anxiété", a souligné M. Türk.

Les Etats-Unis n'ont pas participé au débat, Donald Trump ayant signé un décret pour les retirer du Conseil des droits de l'homme, une instance dont ils n'étaient déjà plus membre mais seulement observateur.