Israël "au cœur d'une 3e Guerre mondiale", selon le ministre des Affaires étrangères

Le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Yisrael Katz, estime que son pays se trouve "au cœur d'une Troisième Guerre mondiale" contre l'Iran et l'islam radical. "Les actes de cet ennemi nous rappellent les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité et nous sommes déterminés à atteindre notre objectif de renverser le Hamas", a souligné le ministre, qui a remplacé mardi son prédécesseur Eli Cohen.