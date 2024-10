Israël menace de riposter à l'attaque aux missiles de l'Iran

Menahem Kahana

Israël et son allié américain ont menacé de riposter à l'attaque mardi de l'Iran qui a tiré environ 180 missiles sur le territoire israélien pour venger la mort de ses alliés, les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien.

Cette attaque iranienne, le deuxième du genre en près de six mois, "aura des conséquences. Nous avons des plans et nous agirons à l'endroit et au moment que nous aurons décidés", a averti le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari.