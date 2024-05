Israël rappelle ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège

L'Irlande et la Norvège veulent envoyer "un message aux Palestiniens et au monde entier: le terrorisme paie", a réagi le chef de la diplomatie israélienne.

"Après que l'organisation terroriste Hamas a perpétré le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, après avoir commis les crimes sexuels les plus horribles que le monde ait connus, ces pays ont choisi de récompenser le Hamas et l'Iran et de reconnaître un Etat palestinien", a-t-il estimé.

Il a qualifié leur démarche de "tordue", estimant qu'il s'agissait d'une "injustice envers la mémoire des victimes du 7 octobre" et qu'elle portait "atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense".