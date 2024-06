"J'ai fouillé tous les hôpitaux": Yasser s'est rendu clandestinement à La Mecque et ne retrouve pas sa femme qui pourrait avoir perdu la vie

S'il a survécu aux rituels éprouvants menés la semaine dernière dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, sous une chaleur étouffante, il n'a pas vu sa femme depuis dimanche et craint qu'elle ne fasse partie des plus de 1.100 morts recensés, la plupart des Égyptiens non enregistrés comme lui.

"J'ai fouillé tous les hôpitaux de La Mecque", affirme cet ingénieur retraité de 60 ans, joint par téléphone dans son hôtel, où il hésite à faire la valise de sa femme.