Jane Fonda, "prête en découdre" avec le réchauffement climatique

Elle a 85 ans, une filmographie longue comme le bras et vient de vaincre un cancer, mais Jane Fonda ne compte pas ralentir une seule seconde dans son militantisme contre le réchauffement climatique, "la plus grande crise que l'humanité ait jamais eu à affronter".

"Je fais partie de la communauté d'Hollywood, je ne pense pas que cette communauté a fait assez pour combattre cette crise (climatique, ndlr). Donc je suis ici pour encourager à aller en ce sens", a expliqué l'actrice doublement oscarisée.

Le sommet rassemble cinéastes, scientifiques et militants dans une tentative de faire changer la culture de l'industrie du cinéma et de sensibiliser davantage les téléspectateurs sur les enjeux climatiques.

Y ont notamment participé les réalisateurs d'"Everything Everywhere All At Once", Daniel Kwan et Daniel Scheinert, ainsi que la star de la sitcom "Abbott Elementary", Quinta Brunson.