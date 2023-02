Japon: feu vert imminent pour des robots livreurs "aimables"

"Excusez-moi, je passe", gazouille un petit robot cubique à quatre roues se faufilant entre des piétons dans une ville japonaise. Ce n'est encore qu'un test, mais plus pour très longtemps.

A partir d'avril, une révision du code de la route va permettre aux robots livreurs de proposer leurs services dans tout le pays.

Mais le chemin risque d'être encore long avant de les voir se généraliser, estime Hisashi Taniguchi, président de la société de robotique tokyoïte ZMP.

Les robots "sont encore des nouveaux-venus dans la société humaine", donc il est important qu'ils soient "humbles et aimables" pour inspirer confiance, déclare-t-il à l'AFP.

Son robot "DeliRo" ressemble à un gros jouet, avec de grands yeux ronds et expressifs visant à attendrir les passants. "Tous les enfants du quartier connaissent son nom", se réjouit M. Taniguchi.

- Pénurie de main-d'oeuvre -

Mais au-delà de leur côté mignon, DeliRo et les autres robots livreurs ont une mission de taille au Japon.

La population nippone est vieillissante - près de 30% est âgée de 65 ans et plus - et beaucoup de seniors vivent dans des zones rurales dépeuplées, où l'accès à des biens de première nécessité peut être difficile.

Le fort déclin démographique se fait également sentir dans les villes: les services de livraison à domicile font face à une pénurie de main-d'oeuvre, alors que les achats en ligne ont explosé depuis la pandémie.

"Le manque d'employés dans les transports représente un défi pour l'avenir", prévient Dai Fujikawa, un ingénieur du géant technologique japonais Panasonic, qui teste lui aussi des robots livreurs à Tokyo et à Fujisawa, au sud-ouest de la capitale.

"J'espère que nos robots seront utilisés pour prendre le relais là où c'est nécessaire", ajoute M. Fujikawa.