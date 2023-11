Japon: le PM Kishida annonce un plan de soutien à l'économie de 107 milliards d'euros

Le Premier ministre nippon a dévoilé jeudi un plan de soutien à l'économie du pays d'un montant équivalent à 107 milliards d'euros, afin d'alléger les effets de l'inflation sur les Japonais et de tenter de regonfler sa cote de popularité.

"Le plus important pilier de ce plan de mesures économiques exhaustives est de renforcer la capacité d'approvisionnement afin d'améliorer les possibilités de revenus pour les entreprises", a précisé M. Kishida.

Le gouvernement devait annoncer davantage de détails plus tard dans la journée au sujet de ce plan qui pourrait représenter selon les médias locaux un total de 37.400 milliards de yens (237,7 milliards d'euros) en incluant également des investissements du secteur privé.

Les mesures devraient inclure des réductions d'impôts d'un montant de 40.000 yens (251 euros) par personne et des aides de 70.000 yens (439 euros) pour les ménages à faibles revenus, selon la chaîne de télévision publique NHK.

Le plan doit aussi comprendre des mesures pour faire baisser les prix de l'essence et des factures d'énergie et pour encourager les investissements dans le domaine des semi-conducteurs et de l'industrie spatiale.