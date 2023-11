Japon: le Premier ministre renonce à une hausse de son propre salaire

"Il est vrai que la décision d'augmenter le salaire du Premier ministre et des ministres a été critiquée par l'opinion publique japonaise". Or, "il faut éviter de susciter de la méfiance", a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno.

Par conséquent, "si le projet de loi est adopté par le Parlement, le Premier ministre, les ministres et les vice-ministres ont décidé de reverser le montant de leurs augmentations de salaire au Trésor public", a poursuivi M. Matsuno.

M. Kishida a dévoilé la semaine dernière un nouveau vaste plan de soutien à l'économie japonaise, équivalent à plus de 100 milliards d'euros, afin d'alléger notamment les effets de l'inflation sur la population et tenter de regonfler sa cote de popularité chancelante.

L'inflation au Japon a atteint en début d'année des niveaux inédits depuis 1981, et reste actuellement largement supérieure à l'objectif de 2% de la Banque du Japon (2,8% en septembre sur un an, hors produits frais). Cette poussée des prix fragilise le pouvoir d'achat des ménages nippons, car les augmentations de salaires peinent à suivre le rythme. La dégringolade du yen par rapport au dollar et à l'euro pèse aussi sur les consommateurs japonais.