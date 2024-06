Jérusalem : un Palestinien grièvement blessé par un tir de soldat israélien en civil

L'échauffourée s'est produite sur l'une des voies commerçantes de la Vieille Ville, la rue du Bazar (rebaptisée rue David par les Israéliens après la conquête et l'annexion de Jérusalem-Est en 1967), après qu'une dispute eut dégénérée entre un groupe de quatre jeunes, armés, "et un certain nombre" de Palestinien, écrit la police dans un communiqué.

Le groupe des quatre hommes armés était constitué d'un soldat israélien et de deux réservistes, tous habillés en civil et en dehors du service, ainsi que d'un civil, précise le texte.