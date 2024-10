Joe Biden appelle à Berlin à "ne pas relâcher" le soutien à l'Ukraine

Le président américain a appelé vendredi à Berlin à "ne pas relâcher" le soutien à l'Ukraine, en difficulté plus de deux ans et demi après le début de l'invasion russe.

Le chef de l'État américain, arrivé la veille en Allemagne pour une visite d'adieu éclair chez l'un des plus fidèles alliés des États-Unis en Europe, a condamné "l'attaque vicieuse" du président russe Vladimir Poutine lancée en février 2022.

Les alliés de l'Otan doivent "maintenir leur soutien" jusqu'à ce que l'Ukraine obtienne "une paix juste et durable", a déclaré Joe Biden, alors que l'aide occidentale donne des signes de faiblesses et que les États-Unis, en cas de victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre, pourraient revoir radicalement leur politique.

Cet appel intervient alors que l'Ukraine recule sur le front est et subit les bombardements incessants de l'artillerie russe, en particulier sur ses infrastructures critiques.

L'Allemagne, deuxième fournisseur d'armes à Kiev après les États-Unis, a déjà divisé par deux, à quatre milliards d'euros, son enveloppe budgétaire consacrée à l'Ukraine pour 2025. -

En recevant Joe Biden, le chef de l'État allemand Frank-Walter Steinmeier a salué un "guide pour la démocratie" qui a montré un soutien indéfectible à l'Otan et l'Ukraine "à un moment le plus dangereux depuis la fin de la guerre froide". Joe Biden a reçu l'Ordre national du mérite pour sa contribution à la relation transatlantique et à la défense de la démocratie.