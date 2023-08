Joe Biden crée un nouveau "monument national" à proximité du Grand Canyon en Arizona

Baptisé "Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni - Ancestral Footprints of the Grand Canyon National Monument", le territoire en question fait depuis longtemps l'objet d'une bataille entre sociétés minières, intéressées par les importantes réserves d'uranium qui s'y trouvent, et populations autochtones, qui considèrent la zone comme une terre sacrée.

Le moratoire interdisant l'exploitation minière est actuellement en vigueur, mais expirerait en 2032. La création d'un monument national permettra une protection permanente des lieux.