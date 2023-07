Joe Biden recevra le premier ministre suédois avant le sommet de l'Otan

La Suède et la Finlande ont fait part de leur volonté de rejoindre l'Otan à la suite de l'invasion russe en l'Ukraine. La candidature de la Finlande a été avalisée au mois d'avril, mais celle de la Suède est toujours en suspend face au véto de la Turquie et de la Hongrie.

MM. Biden et Kristersson discuteront plus en détail du soutien à l'Ukraine et des relations avec la Chine à Washington. Les deux hommes aborderont également, entre autres, les problématiques liées au changement climatique et aux nouvelles technologies.