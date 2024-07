Kamala Harris s'exprime… mais n'évoque pas sa candidature à la présidentielle

"En un mandat, il a déjà un meilleur bilan que la plupart des présidents qui ont effectué deux mandats", a dit à la Maison Blanche la vice-présidente des Etats-Unis lors de sa première prise de parole depuis le retrait, la veille, de Joe Biden de la course à la présidentielle américaine.

En huit jours seulement, la course à la Maison Blanche a connu deux rebondissements historiques majeurs qui ont complètement rebattu les cartes d'une élection qui ne passionnait guère les Américains: d'abord la tentative d'assassinat de Donald Trump le 13 juillet, puis le coup de tonnerre dimanche du retrait de Joe Biden, contraint à céder sous la pression de son propre camp.

Toutefois, divers ténors démocrates, au premier rang desquels Barack Obama, se gardent encore d'apporter un appui direct à celle qui est également la première vice-présidente noire. "Nous allons naviguer en terrain inconnu dans les jours à venir", a averti l'ancien président, les délégués à la convention restant libres de leur vote. Autre figure majeure du parti, Nancy Pelosi a pour l'instant gardé le silence et serait en faveur d'un processus "ouvert" de désignation.

Désormais probablement le plus vieux candidat dans la course, à 78 ans, Donald Trump n'a pas manqué de continuer à ironiser sur les capacités mentales du président. "Joe Biden ne se souvient pas d'avoir abandonné la course hier !", a-t-il raillé sur son réseau social.