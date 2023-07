Kurdes : manifestation pour les 100 ans du Traité de Lausanne

Une importante manifestation kurde a rassemblé à Lausanne quelque 6.000 personnes, selon des sources policières et des médias, afin de marquer le centenaire du traité qui a délimité les frontières de la Turquie moderne dans cette ville suisse, et dénoncer ses conséquences pour les Kurdes.

En Turquie, les Kurdes furent abandonnés par les grandes puissances "à l'Etat nationaliste et raciste turc, permettant un siècle de massacres, des déplacements de population forcées et de politiques de répression et d'assimilation", selon le CCK.

Pour Berivan Firat, porte-parole du Conseil démocratique kurde de France, "le peuple kurde, comme tous les peuples du monde, revendique le droit de vivre avec son identité sur ses propres terres".

"Ce traité a ouvert la porte à toutes les brimades, à tous les massacres à l'encontre du peuple kurde", a-t-elle déclaré à l'AFP. "Nos détracteurs sont les pires dictateurs du Moyen-Orient et il est temps de dépénaliser le mouvement kurde et surtout de revoir le traité de Lausanne qui n'a aucune valeur pour nous. Il est nul et non avenu."