La Belgique a demandé à Téhéran le retour d'un humanitaire écroué en Iran

"J'ai pris les devants en annonçant que la Belgique introduirait dès aujourd'hui (mardi) une demande de transfert pour Olivier Vandecasteele", a écrit la ministre libérale francophone. "J’ai également dénoncé ses conditions de détention et réclamé une visite de notre ambassadeur sur place".

La famille de l'otage a de nouveau fait état mardi matin de "graves problèmes de santé" mettant sa vie en danger.

"Il ne peut presque plus se tenir debout à cause de douleurs musculaires et nerveuses insupportables"" et "le manque d’action concrète et de résultat rapide pourrait amener Olivier dans une situation irréversible", a averti la famille dans un communiqué.