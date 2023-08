La Belgique a déployé un détachement de 245 militaires en Lituanie

L'armée belge a déjà contribué à plusieurs reprises aux "groupements tactiques" déployés dans le nord-est du territoire de l'Otan - ils sont quatre, respectivement en Lituanie, en Estonie et en Lettonie, ainsi qu'en Pologne, auxquels s'ajoutent quatre autres dans le sud-est (en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie). Cela a été le cas avec des compagnies de transport (en 2017) puis de manœuvre (au premier semestre 2018 en Estonie et au second semestre en 2019 en Lituanie, tout comme en 2021 et en 2022).

Ce dispositif est l'une des mesures prises par l'Otan à la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou en 2014 puis de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, le 24 février 2022.

Depuis fin juin, l'armée belge est aussi présente en Roumanie, avec un détachement de quelque 300 militaires au sein d'un "groupement tactique" multinational dirigé par la France et stationné à Cincu, dans le centre du pays. L'unité-pilote est le bataillon Libération-5e de Ligne, caserné à Bourg-Léopold (Limbourg).