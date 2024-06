La Bolivie sous tension après un coup d'État avorté

Les motivations du chef de l'armée Juan José Zuniga, qui avait installé des hommes et blindés sur la place Murillo, face au parlement et au palais présidentiel, restent confuses.

Le président Arce, dégradant le général Zuniga et faisant prêter serment mercredi à un nouveau commandement des forces armées, a affirmé au contraire qu'il s'agit d'une "tentative de coup d'État par des militaires qui salissent l'uniforme".

Son ministre du Gouvernement (Intérieur), Eduardo Del Castillo, a fustigé "deux militaires putschistes qui voulaient détruire la démocratie".

- "C'est un ordre" -

Restent des images fortes. Celle d'une porte du palais présidentiel forcée par un blindé et l'entrée dans la cohue du général Zuniga, la sécurisation de la place et des tirs de gaz lacrymogènes par les militaires, et les images de la conversation entre MM. Arce et Zuniga, diffusées par la présidence.