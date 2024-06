La Corée du Nord dit avoir réussi un tir de missile à têtes multiples

"L'efficacité d'un leurre séparé du missile a également été vérifiée par un radar antiaérien", a affirmé l'agence.

La Corée du Nord cherche depuis longtemps à maîtriser des technologies hypersoniques et à combustible solide plus avancées, afin de rendre ses missiles plus aptes à neutraliser les systèmes de défense antimissile de la Corée du Sud et des Etats-Unis, ainsi qu'à menacer les bases militaires régionales américaines.

Avec les missiles à combustible solide, il n'est pas nécessaire de faire le plein de combustible avant le lancement, ce qui rend leur déploiement plus rapide, et complexifie par conséquent leur identification et leur destruction par l'adversaire.